Live-PK: Gemeindegipfel mit Wallner und Köhlmeier

Pressekonferenz live mit Landeshauptmann Markus Wallner und Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier zur bewährten Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden.

Themen: Gemeindefinanzpaket, Kooperationen in der Raumplanung, interkommunale Zusammenarbeit. Die starke Partnerschaft zwischen dem Land und Gemeinden hält an – so lautet ein Ergebnis des heutigen Gemeindegipfels im Landhaus, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier. Wallner und Köhlmeier verweisen auf das neueste, Anfang 2018 in Kraft getretene Gemeindefinanzpaket, das vor allem eine weitere Entlastung der Gemeinden im Sozialfonds und eine Neuregelung der Aufteilung der Bedarfszuweisungen bringt. Aktuelle Impulse kommen auch von den neuen Förderungsrichtlinien über die Gemeinde- und Regionalentwicklung. Weitere Akzente erwartensich Land und Gemeinden von der laufenden Studie zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in Vorarlberg. Ergebnisse werden im Frühherbst vorliegen.