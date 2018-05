Live-PK der NEOS zu Strolz-Nachfolge

Nach dem überraschenden Rücktritt von NEOS-Chef Matthias Strolz will Beate Meinl-Reisinger die Partei übernehmen. Die NEOS geben um 11 Uhr eine Pressekonferenz.

PK nach NEOS-Vorstand zu Strolz-Nachfolge

Strolz nannte die 40-jährige Wiener Parteichefin am Dienstagabend als seine Wunschnachfolgerin. Meinl-Reisinger selbst kündigte wenig später im ORF-Report ihre Kandidatur an und rechnete mit Gegenkandidaten. Sollte sie bei der Mitgliederversammlung am 23. Juni gewählt werden, will Meinl-Reisinger vom Wiener Landtag in den Nationalrat wechseln und den Klubvorsitz übernehmen.