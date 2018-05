Live! Letztes Regionalligaderby Dornbirn vs Hard auf der Birkenwiese

Im letzten Regionalligaderby zwischen FC Dornbirn und Fixabsteiger FC Hard geht es mehr als nur um das Prestige. Im Vorfeld gibt es Liveinterviews mit Sponsoren und Fußballinsidern.

Letztes Regionalligaderby in Abwesenheit der beiden Torjäger

Am vorletzten Spieltag der Regionalliga West kommt es im letzten Treffen von zwei Vorarlberger Mannschaften zum mit Spannung erwarteten Derby auf der Birkenwiese. Für Fixabsteiger Hard sind es die letzten prestigeträchtigen 90 Minuten im Klassiker gegen FC Dornbirn. Allerdings wird das emotionsgeladene Duell ohne die beiden besten beiden „Scharfschützen“ Ygor Carvalho (27) bzw. Elvin Ibrisimovic (18) über die Bühne gehen. Der FCD-Sambatänzer mit zehn Treffern bester Rothosen-Torschütze ist gelbgesperrt. Hards Topstürmer Elvin Ibrisimovic fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung und wird für das Cup, Halbfinale am Dienstag gegen Dornbirner SV geschont. Beim letzten RLW-Derby fehlen bei FC Dornbirn noch Lukas Hefel, Andreas Malin und Juninho. Hard kann Standardtorhüter Dominik Lampert (Achillessehne) nicht aufbieten. Hard hat 290 Minuten auswärts kein Tor geschossen, Dornbirn ist heimstark und zuletzt fünf Siege und zwei Remis auf der Birkenwiese geholt. Neuzugang Nummer zwei in Dornbirn ist Alexander Huber. Der 18-jährige Stürmer traf für VL-Klub Admira Dornbirn heuer schon sieben Mal ins Schwarze getroffen.