Kundgebung der Vorarlberger Aleviten zu den Festnahmen in der Türkei

Am Mittwochnachmittag traf sich die alevitische Glaubensgemeinde Vorarlberg für eine Kundgebung bei dem türkischen Konsulat in Wolfurt. Dort äußerte sich die Glaubensgemeinde zu den Festnahmen in der Türkei.

“Die Alevitische Diaspora in Österreich und in Europa blickt mit großer Besorgnis auf die Situation in der Türkei”, so heißt es in der Aussendung der alevitischen Glaubensgemeinde Vorarlberg. “16 Mitglieder der alevitischen Gemeinde (Pir Sultan Abdal Verein) wurden in der ostanatolischen Stadt Erzincan verhaftet, weil sie Vereinstätigkeiten nachgegangen sind. Ihnen wird ‘Terrorismus’ vorgeworfen”, schreiben sie in der Aussendung weiter. Um ihren Unmut gegenüber der Situation in der Türkei kundzutun, treffen sie sich zu einer Kundgebung beim türkischen Konsulat in Wolfurt.