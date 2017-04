Der Maibaum in Schlins aufgestellt

Trotz der winterlichen Temperaturen sind die Aufbauarbeiten für das Kommende Maibaumfest in Schlins in vollem Gange. Höhepunkt ist dabei das Aufrichten des über 23 Meter hohen Maibaums. Dieser wurde schon vor zwei Wochen von den Mitgliedern der Schlinser Elite Truppe (S.E.T.) gefällt und geschält. Auch zwei Kränze wurden von den Damen der Truppe in Handarbeit gebunden und zieren nun den Maibaum.

Guter Halt dank Beton

“Beim Aufstellen werden ca. 15 Mitglieder des Vereins helfen. Auch ein Kran wird dafür im Einsatz sein”, betont Schabus. Für einen sicheren Halt sorgen ein betoniertes Rohr und eine Menge Schotter. “So stellen wir sicher, dass der Baum auch bei stürmischen Wetterverhältnissen an Ort und Stelle bleibt.” Der Baum wird am Montag beim Maibaumfest verlost und am kommenden Wochenende dann zersägt und dem Gewinner zugestellt.