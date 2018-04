Live aus Bregenz: Die Plattform PRIM demonstriert für zukunftsfähige Bildung und Politik

Aufgrund der von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen im Schul- und Bildungsbereich hat sich die Vorarlberger Plattform für Reformpädagogische Initiativen und Mehr, kurz PRIM genannt, dazu entschlossen, am Kornmarktplatz in Bregenz für eine zukunftsfähige Bildungspolitik zu demonstrieren. VOL.AT berichtet ab 14 live aus Bregenz.

Die Plattform PRIM fürchtet durch die Bildungspläne der Bundesregierung große Rückschritte zum Nachteil der Schüler. Sie fordern Deutschförderung innerhalb der Klasse statt Ausgrenzung durch eigene Deutschklassen, die gemeinsame Schule und Inklusion. Dem gegenüber seien die Bildungsvorstellungen der schwarzblauen Bundesregierung überholt, teuer und würde den Kindern Chancen rauben.

Live ab 14 Uhr

Daher will man am Freitag vor dem Vorarlberg Museum auf dem Kornmarktplatz in Bregenz demonstrieren. Beginn ist um 14 Uhr mit der “Chancenabschneiderei”, danach folgen drei Reden (Loriot-Sketch, Peter Fischer von der ARGE Gemeinsame Schule und Harald Walser von den Grünen), danach gibt es die Möglichkeit am offenen Rednerpult zum Publikum zu sprechen. VOL.AT berichtet live aus Bregenz.