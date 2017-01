An der Talstation Brüggelekopf liegt jetzt endlich auch wieder Schnee (Archivbild). - © Tourismus Alberschwende

Alberschwende – Am Brüggelekopf wird der Neuschnee richtig genutzt. Begeisterte Wintersportler sind bereits auf der Piste, der Kinderskikurs sorgt für begeisterte Nachwuchssportler. VOL.AT schaut sich in einem Live-Einstieg vor Ort an der Talstation um. Um etwa 12.35 Uhr geht es los.