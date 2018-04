Vorarlberger Landtag wählte Christian Gantner zum neuen Landesrat

25 Jahre war Erich Schwärzler Teil der Vorarlberger Landesregierung. Am Mittwochvormittag lobte der Vorarlberger Landtag mit Christian Gantner seinen Nachfolger an.

Der Vorarlberger Landtag hat am Mittwoch den Abgeordneten Christian Gantner (37, ÖVP) zum neuen Sicherheits- und Agrarlandesrat gewählt. Gantner folgt Erich Schwärzler (65, ÖVP) nach, der sein Amt nach knapp 25-jähriger Tätigkeit in der Landesregierung wegen eines Krankheitsfalls in der Familie zurücklegte. Gantner wurde mit der Zustimmung von 28 der 36 Abgeordneten bestellt.