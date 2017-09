Live ab 22:10 Uhr: Neues Auftreten der Vorarlberger Nachrichten nach ReDesign

Vorarlbergs größte Tageszeitung gibt sich ein neues Gesicht. Eine neue Schriftart, Mut zum leeren Raum und mehr Farbe sollen die Lesbarkeit verbessern und auch das Logo verändert sich. Ab 22:00 Uhr läuten Russmedia-Geschäftsführer Eugen A. Russ und Chefredakteur Gerold Riedmann eine neue Ära der VN ein. Wir übertragen live ab 22:10 aus dem Vorarlberger Medienhaus zum Start der neuen VN.

Das ReDesign wird sich auch auf die Online-Ausgabe niederschlagen. Diese wird am Montag unter www.vn.at auch für Nicht-Abonnenten zum Schnuppern zugänglich sein.

Neue Gestaltungselemente

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich das Nachrichtendesign drastisch verändert. Nachrichten würden stärker auch auf Mobiltelefonen konsumiert, so Chefredakteur Gerold Riedmann (40). Bei der Neugestaltung seien deshalb auch moderne Gestaltungselemente von Mobiltelefon-Apps eingeflossen. „Wir sind aber andererseits auch stärker an die Wurzeln der VN zurückgegangen“, so Riedmann, der das Farbleitsystem der unterschiedlichen Zeitungsteile, die alle am gewohnten Platz blieben, als Beispiel dafür nennt.

Mit Erik Spiekermann (70) konnten die VN einen der erfahrensten Zeitungs- und Schriftgestalter für die optische Neuausrichtung gewinnen. Das Blatt sollte leichter, luftiger und moderner werden, aber doch vertraut bleiben. „Jede Zeitung hat ihren eigenen Auftritt. Einmal mit ihm vertraut, nehmen Leser auch kleine Änderungen nur ungern an. Deshalb würde auch niemand die eigentliche Stimme des Blattes verändern, schon aber die Betonung, die Lautstärke, die Wortwahl“, so der renommierte Experte zur Ausgangsposition des VN-Redesigns. Sein Team in Berlin mit Kreativ-Direktor Christian Hanke (35) hat den VN in einem einjährigen Entwicklungsprozess ein neues Gesicht gegeben. „Luftiger, ein Stück weit moderner“, so Hanke. Aber eben immer noch unverkennbar die VN. Die neue Designsprache erlaube ein vielseitigeres und facettenreicheres Erzählen.