Bürgerbewegung “#Wir” will sich in Gemeinden für Unternehmer stark machen

“#WIR – Wirtschaft, Innovation, Ressourcen” sei eine Bürgerbewegung für ein gemeinsames und verantwortungsvolles Leben, Arbeiten und Wirtschaften in Vorarlberg. So stellt sich die neue Bewegung per Aussendung vor, die sich aus Unternehmern, Interessensvertretern, Meinungsführern und Privatpersonen zusammensetze. Ihre Zielsetzung: Ein zukunftsfähiger Vorarlberger Wirtschafts- und Wohlstandsmotor fördern.

Nicht zuletzt die Diskussion rund im den Steinbruch der Firma Rüf bei der Kanisfluh war Anlass für die Gründung der Bürgerplattform. Vor allem in den Gemeinden nehme die Stimmung “Wirtschaft ja, aber bitte woanders” immer mehr zu, dem wolle man gegensteuern. Die meist emotionalisierte und negativ aufgeladene Diskussion störe die Initiatoren – im Detail Hans Metzler (Mevo), Franz Kopf (Kopf Kies), Wilfried Madlener (ehemaliger Bürgermeister von Damüls) und Wolfram Simma (Steuerberater).

Ziel sei es, innerhalb der Vorarlberger Bevölkerung eine Sensibilität und positivere Stimmung für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zu fördern. Derzeit sammelt man über die Webseite wir-vorarlberg.at Unterstützer. Mit dem Engagement rund um das Projekt von Rüf Kies ende die Arbeit der Bürgerbewegung nicht, versichern sie. Man wolle sich vielmehr als Sprachrohr und Plattform für Unternehmer in den Gemeinden etablieren, ohne in Konkurrenz zu Wirtschaftskammer zu treten.