Live ab 10 Uhr: "Schau!" in Vorarlberg öffnet ihre Tore

Dornbirn - Fünf Schauplätze, 550 Aussteller, dazu ein buntes Rahmenprogramm: Die Frühjahrsmesse „SCHAU!“, die bis Sonntag dauert, will beim Publikum auch heuer mit Information, Beratung und Unterhaltung punkten. VOL.AT berichtete live ab 10 Uhr.

Livestream ab 10 Uhr:

Bereits zum Start heute, Donnerstag, um 10 Uhr dürfte es auf dem Messegelände rundgehen, denn wer in der ersten Stunde per Bus oder Fahrrad anreist, kann die Messe gratis besuchen. Die Messeleitung rechnet jedenfalls mit einem enormen Andrang und einem vollen Messegelände. Highlights der „SCHAU!“ sind die fünf Schauplätze Garten, Wohnen, Freizeit, Mobilität und Genuss. Auch die Klassiker fehlen nicht, angefangen von der Modeschau bis zur Weinverkostung in der Burgenlandhalle.

Traditionsgemäß wird mit der ersten Publikumsmesse des Jahres mit einem großen Schaugarten in den Hallen 12 und 13, mit einer Gartenmöbelschau sowie mit Blumenbeeten und Gartenanlagen im Freigelände der Frühling eingeläutet. Die Messemacher laden auch die Feinschmecker ein, in der Genusshalle verschiedenste Spezialitäten zu verkosten. Probesitzen kann man am Schauplatz Mobilität in den neuesten Modellen der Vorarlberger Autohändler.

Auch die Kultur darf natürlich nicht fehlen: In der AK-Buchschau können Leseratten 5000 Bücher in Augenschein nehmen. Dort sind auch prominente Autorinnen und Autoren zu Gast. Ein Treffpunkt für die Jugend des Landes ist außerdem die „Junge Halle“, die ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert. Rundgehen dürfte es am Samstag, wenn YouTube-Star Chaosflo44 zur Autogrammstunde einlädt. (VN/HA)

Frühjahrsmesse „SCHAU!“

Öffnungszeiten:

täglich 10 bis 18 Uhr