Nationalratswahl: Die Vorarlberger FPÖ-Spitzenkandidaten im VOL.AT-Talk

Der Nationalratsabgeordnete Reinhard E. Bösch und Bundesrat Christoph Längle sind die Listenersten auf den Vorarlberger Regionalwahllisten. Trotz des gemeinsamen Beschlusses im Landtag sind sie grundsätzlich gegen die Gemeinsame Schule. Der Wahlerfolg der AfD, dessen Spitzenkandidat Gauland die FPÖ als Vorbild und als am nahe stehendsten sieht, sieht Bösch positiver als das Antreten des NBZ in Vorarlberg. Und Sebastian Kurz wünscht man sich nicht in den eigenen Reihen.

Das Wahlergebnis der AfD

Koalitionen: Präferenzen und Rote Linien

Bildungspolitik: Trotz gemeinsamen Beschluss gegen Gemeinsame Schule

Verständnis der FPÖ von sozialer Gerechtigkeit

Asylpolitik der Freiheitlichen

Polarisiert die FPÖ noch wie früher?

Höhere Pensionen durch weniger Mindestsicherung

Stimmung auf der Straße

Abspaltung der FLÖ