Jetzt live: Tipps für Wintersport abseits der Piste

Ob Skitouren, Freeriden oder Variantenfahren, Wintersport abseits der gesicherten Piste boomt. Alpinpolizei und Bergrettung wollen die Sportler auf das Risiko im alpinen Gelände aufmerksam machen.

Oftmals seien sich Wintersportler den Risiken im alpinen Gelände nicht bewusst, dies zeige sich an der steigenden Zahl an Lawinenunfällen. Was sind die größten Risiken und Gefahren, die uns abseits der Piste erwarten? Und was kann jeder einzelne dazu beitragen, dass das Risiko auf ein vernünftiges Maß minimiert wird? Darüber informieren ab 10 Uhr Landesrat Erich Schwärzler, Alpinpolizei-Ausbildungsleiter Christoph Gargitter, Bergrettung-Geschäftsführer Martin Burger und Mario Amann, Geschäftsführer Sicheres Vorarlberg.