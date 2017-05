Liu und Fegerl führen ÖTTV-Aufgebot bei Düsseldorf-WM an

Der Niederösterreicher Werner Schlager, der Champion von 2003, ist noch immer der bisher letzte nicht-chinesische Einzel-Weltmeister, Herren und Damen zusammengenommen. Im Herren-Bereich sahen alle sechs seither gespielten WM-Endspiele China-Duelle. 2009, 2013 und 2015 war das sogar schon im Semifinale der Fall. Bei den Damen geht die ununterbrochene Regentschaft der Chinesinnen sogar bis 1995 zurück. Die Titelverteidiger Ma Long und Ding Ning sind wieder dabei.

Gerade im Damen-Feld schöpft die Konkurrenz der Macht aus dem “Reich der Mitte” aber Hoffnung, seit die 17-jährige Japanerin Miu Hirano im April bei den Asien-Meisterschaften den Titel geholt hat. Auf ihrem Weg zum Titel besiegte sie drei Chinesinnen, darunter Ding. Wie China sind auch die Japanerinnen mit vier Spielerinnen in den Top Ten dabei. Liu Jia ist als Nummer 12 gesetzt und Österreichs Nummer eins, hat diesen Status bei diesen Titelkämpfen auch auf Europa-Ebene.

Das aber nur, da die Deutschen Han Ying und Shan Xiaona nach ihrem Nationenwechsel von China noch nicht spielberechtigt sind. Das gilt auch für die Österreicherin Amelie Solja, für die gebürtige Deutsche noch bis 20. April 2018. Liu konzentriert sich ganz auf das Einzel, ihr bisher bestes Abschneiden war der geteilte fünfte Rang 2001 in Osaka. “Ich wünsche mir fünf bis sieben Runden”, sagte “Susi” am Freitag mit einem Augenzwinkern. Das würde nichts weniger als eine Medaille bedeuten.

Der 35-Jährigen ist aber klar, dass eine Chinesin in einer früheren Runde kaum überwindbar wäre. Gleiches gilt für die als Nummer 31 eingestufte Sofia Polcanova. Die gebürtige Moldauerin zeigte sich zuletzt in starker Form, ist wie Liu fix im Hauptbewerb. Während sie aber schon am (heutigen) Sonntag ihre Auslosung erfuhr, passiert das bei Liu als Top-16-Spielerin erst während der offiziellen Eröffnung am Montag. Karoline Mischek muss bereits am Montag in die Qualifikation.

Die Einzel-Hauptbewerbe beginnen am Mittwoch, im Doppel bereits am Dienstagabend. Bei den Herren ist ein ÖTTV-Trio gesetzt, nämlich Stefan Fegerl (Nr. 18), Robert Gardos (42) und Chen Weixing (55). Daniel Habesohn zählt als 79. der Nennliste zu den “Direct Entries”, er wird daher für die erste Hauptrunde wie 31 andere sowie 32 Qualifikanten den 64 fix Gesetzten zugelost. Andreas Levenko muss die Qualifikation auf sich nehmen, gespielt wird in Vorgruppen sowie ein bis zwei Zwischenrunden.

Für Fegerl hat da Turnier besondere Bedeutung, spielt er doch seit einem Jahr für Borussia Düsseldorf. “Es ist schon etwas Besonderes, an dem Ort eine WM zu spielen, an dem man auch für den Verein antritt”, meinte der 28-Jährige. “Es gibt hier einen großen Fan-Club in Düsseldorf. Ich bin sicher, die werden mich auch tatkräftig unterstützen.” “Ich möchte natürlich wie 2015 wieder unter die besten 32 kommen. Wichtig ist aber für mich, dass ich gutes Tischtennis zeige.”

Die direkte Vorbereitung absolvierte der Niederösterreicher wie seine Landsmänner zunächst mit dem deutschen Nationalteam in Düsseldorf, in der abgelaufenen Woche ging es in Stockerau mit internationaler Beteiligung an den Feinschliff. Der Champions-League-Finalist wird mit dem Portugiesen Joao Monteiro im Doppel wieder das Europameister-Duo von 2015 aufleben lassen. Das Duo ist nicht gesetzt, im Gegensatz zu Gardos/Habesohn, ebenso Ex-Europameister und Nummer 32.

Fegerl/Monteiro zählen jedoch immerhin wie Polcanova und ihre kanadische Froschberg-Clubkollegin Zhang Mo zu den “Direct Entries”, beginnen also gleich gegen Gesetzte. Im Mixed versuchen sich die Gespanne Habesohn/Polcanova und Levenko/Mischek. Der deutsche Rekord-Europameister Timo Boll versucht es wie schon vor zwei Jahren erneut im Doppel mit Ma Long. 2015 war die Paarung schon in Runde zwei an Mas Landsleuten Zhang Jike/Xu Xin gescheitert.

Gespielt wird in drei Hallen der Messe Düsseldorf, auf 8.000 m² stehen 64 Tische bereit. Das Publikumsinteresse ist groß, im Vorverkauf wurden mehr als 46.000 Karten abgesetzt. Bei den Medien sticht unter 600 akkreditierten Journalisten eine 50-köpfige Crew des japanischen TV-Senders Tokio TV hervor. Den Zuschauern werden LED-Banden, Scheinwerfer, Video-Wände, ein eigenes WM-Court-Design sowie erstmals neue Tische mit mattschwarzer Oberfläche geboten.

