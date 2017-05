Liu Jia besiegte die Inderin Mouma Das 4:1 (7,7,-10,7,5) - © APA (AFP)

Österreichs Damen-Duo ist siegreich in den Einzelbewerb der Düsseldorfer Tischtennis-Weltmeisterschaften gestartet. Die als Nummer zwölf gesetzte Liu Jia besiegte am Mittwoch in der ersten Hauptrunde die Inderin Mouma Das 4:1 (7,7,-10,7,5), davor hatte sich Sofia Polcanova (Nr. 31) gegen die Slowenin Manca Fajmut gar 4:0 (4,10,8,6) durchgesetzt.