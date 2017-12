Liturgiefeiern während der Weihnachtsoktav

Gottesdienste in der Pfarrkirche Schruns St. Jodok, in der Kirche des Kapuzinerklosters Gauenstein, im Sozialzentrum und in der Litzkapelle; 25. Dezember 2017 bis einschließlich 1. Jänner 2018.

Weihnachten

Sonntag, 24. 12., Heilige Nacht, 22 Uhr Gauenstein Christmette, 23 Uhr Schruns Christmette;

Montag, 25. 12., Hochfest der Geburt Jesu Christi, 8:45 Uhr Schruns Eucharistiefeier Festgottesdienst mit dem Kirchenchor, 9:30 Uhr Schruns Sozialzentrum Eucharistiefeier;

Dienstag, 26. 12., Hl. Stephanus, 8:45 Uhr Schruns Eucharistiefeier;

Mittwoch, 27. 12., Hl. Johannes, 17 Uhr Schruns Rosenkranz Litzkapelle, 19 Uhr Schruns keine Eucharistiefeier;

Samstag, 30. 12., 18:30 Uhr Gauenstein Wortgottesfeier mit Kindersegnung;

Sonntag, 31. 12., Fest der Heiligen Familie, Silvester: 8:45 Uhr Schruns Eucharistiefeier mit Gedenken für Bruno und Maria Hueber; 18:30 Uhr Gauenstein Wortgottesfeier;