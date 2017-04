Little Big Stars: Die Kleinen ganz groß bei Thomas Gottschalk

Der in Los Angeles lebende TV-Moderator bringt sein neues Show-Konzept mit nach Deutschland. In den USA war die Show bereits ein voller Erfolg und soll auch hier zu Lande verzaubern und zum Schmunzeln anregen. Wir haben die Highlights zusammengefasst.

So jung und schon so unglaublich talentiert: Alejandro und Valeria entlocken ihrem einfach Piano wunderschöne Melodien.



Akrobatiktänzerin Thamiya vollführt mit ihrem kleinen Körper einzigartige Bewegungen auf der Bühne, die das Publikum in Staunen versetzen! Das i-Tüpfelchen: Sie tanzt nicht alleine, sondern mit einer Schlange!



Ceyda ist Kunstradfahrerin aus Leidenschaft und was sie auf einem Fahrrad zustande bringt, ist einfach unglaublich!



Lennox und sein BMX-Rad sind ein unschlagbares Team und zeigen auf der Little Big Stars-Bühne was sie drauf haben! Und dann gibt’s als Sahnehäubchen auch noch ein Selfie mit Thomas Gottschalk – so cool!



Tibo liebt es zu kochen, aber nicht nur irgendwas: Seine Leibspeise sind Würmer! Der kleine Sternekoch zeigt Thomas Gottschalk wie man diese am besten zubereitet – Verkostung inklusive!