Literaturwissenschafter Groddeck erhält Nietzsche-Preis

Der Literaturwissenschafter Wolfram Groddeck erhält den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis für sein Lebenswerk. Groddeck habe sich auf seinen Forschungsfeldern in ganz herausragender Weise um die interpretatorische und editorische Erschließung der Werke Nietzsches verdient gemacht, teilte die Nietzsche-Gesellschaft in Naumburg am Freitagabend mit.

Der 1949 geborene Groddeck war zwischen 1993 und 2006 Extraordinarius für Editionswissenschaft, Textkritik und Rhetorik an der Universität Basel. 2006 war er Ordinarius für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich. Der mit 15.000 Euro dotierte Internationale Friedrich-Nietzsche-Preis werde Groddeck am 25. August im Bürgergemeinderatssaal in Basel überreicht, hieß es. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre gemeinsam von der Friedrich-Nietzsche-Stiftung, der Elisabeth Jenny-Stiftung in der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Stadt Naumburg, der Bürgergemeinde Basel sowie der Nietzsche-Gesellschaft verliehen. Vor zwei Jahren hatte Martin Walser den Nietzsche-Preis erhalten. Der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) wurde in Röcken bei Weißenfels geboren. Er verbrachte einen Großteil seiner Kindheit im nahe gelegenen Naumburg, wo die 1990 gegründete Nietzsche-Gesellschaft seit 2010 im Nietzsche-Dokumentationszentrum ihren Sitz hat. (APA/dpa)