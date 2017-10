Literaturnobelpreisträger wird am Donnerstag verkündet

Bekanntgabe erfolgt in Stockholm - © APA (AFP)

Der Träger des Literaturnobelpreises 2017 wird am Donnerstag in Stockholm verkündet. Das gab die Schwedische Akademie, die über die prestigeträchtige Auszeichnung entscheidet, am Montag auf ihrer Internetseite bekannt. Damit fällt die Verkündung in dieselbe Woche, in der auch die anderen Nobelpreisträger – in Medizin, Physik, Chemie und für Frieden – bekannt gegeben werden.