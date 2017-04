Literaturmuseum widmest sich dem “Rausch des Schreibens”

Auch Jonke und Mayröcker sind unter den im Museum im Grillparzerhaus dokumentierten Autoren, deren Schreibprozess sich in der einen oder anderen Weise mit Süchten, entrückten Zuständen und Manien in Verbindung bringen lässt. “Die Ekstasen der Inspiration sind launisch”, weiß auch Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek.

Und bisweilen kann man ihr nachhelfen. Weder mit dem Schreiben noch mit dem Rauchen könne er aufhören, stellte etwa Robert Musil die Analogie zwischen seinen akribischen Aufzeichnungen über jede gerauchte Zigarette und dem Anwachsen seines “Mann ohne Eigenschaften” im Tagebuch fest. “Ich behandle das Leben als etwas Unangenehmes, über das man durch Rauchen hinwegkommen kann”, lautet eines seiner bekannten Zitate, das auf den labyrinthischen denkmalgeschützten Bücherregalen des Sonderausstellungsraums prangt.

In fünf Kapiteln schaut und liest man sich durch das Thema. Da geht es um den Schreibrausch, eindrucksvoll belegt in den unlesbar vollgekritzelten Notizen Gert Jonkes, in den 14 korrigierten Entwürfen für ein Gedicht Ingeborg Bachmanns – mit Zigarettenbrandloch! – oder in Friederike Mayröckers gebückter Haltung über ihrer Schreibmaschine “hermes baby”, in der sie sich nach eigenen Angaben fühlt wie Glenn Gould über dem Klavier. Und während bei den einen gerade die Handschrift zum Ausdruck der Schreibwut wird, ist es für Jelinek, als wäre der Computer mit seiner Tastatur geradezu für ihre schnellen Finger erfunden worden.

Falcos “Ganz Wien” und Peter Weibels Drogenlexikon lässt man zum Thema “Substanzen und Stimulanzien” zu Wort kommen und hält mit Joseph Roth zum Verhältnis von Schreiben und Maßlosigkeit fest: “Ich kann mich nicht im Literarischen kasteien ohne im Körperlichen auszuschweifen.” Dass aber auch die Kasteiung selbst zum Exzess werden kann, wird anhand von Kafkas “Hungerkünstler” dargestellt – der Vegetarier Kafka machte das körperliche Einverleiben wiederholt literarisch zum Thema. Und selbst das Ausmerzen von Druckfehlern kann – wie bei Karl Kraus’ “Fackel” – zur Sucht werden.

Die Ausstellung möchte dabei nicht ein Klischee bedienen und “Schriftsteller pathologisieren”, so Fetz. Im Gegenteil sei es doch überraschend, wie schnell sich in den vergangenen Dekaden das Verhältnis zum Körper hin zur Restriktion geändert habe und die Schau sei insofern auch eine Referenz “an die Rauschkultur des 20. Jahrhunderts”.”Man könnte sagen, die Gesellschaft ist in kurzer Zeit vom Rausch zur Nüchternheit gekommen.” Intensiv nachgegangen wird all diesen Phänomenen auch in dem Begleitbuch zur Ausstellung, das im Zsolnay Verlag erschienen ist.

