"Literatur im Herbst" im dialektischen Dickicht

Revolutionär oder Reformator? Diese Frage konnte am Freitagabend jeder Teilnehmer an der Eröffnungsveranstaltung des Festivals "Literatur im Herbst" im Wiener Odeon für sich selbst beantworten. Das Generalthema "Dialektik der Befreiung" könne man, so Organisator Walter Famler in seinen Begrüßungsworten, jedenfalls auch darauf anwenden: ohne revolutionären Druck keine Reformen.

1967 herrschte Aufbruchsstimmung, als man in London bei dem von den “Antipsychiatern” Ronald D. Laing und David Cooper organisierten Kongress “Dialektik der Befreiung” noch heute gültige Themen wie Macht und Ohnmacht, Freiheit und Kontrolle, Ego und Gemeinschaft, Ausbeutung und Widerstand diskutierte. Im Verlag bahoe books sind die wichtigsten Beiträge dieses Kongresses neu herausgegeben und mit heutigen Kommentaren versehen worden. Die in Europa bemerkbare Re-Faschisierung führe die Dringlichkeit dieser Themen deutlich vor Augen, sagte Famler: “Das ist kein Plädoyer für Militanz, sondern für ein Führen der Auseinandersetzung.”

Weil mit dem heute als Theatersaal genutzten Hauptraum der ehemaligen Produktenbörse ein “ästhetischer Raum” als Hauptveranstaltungsraum dient, war mit Milo Rau gleich einer der derzeit spannendsten europäischen Theatermacher eingeladen worden, über Theorie und Praxis der “Rückeroberung der Zukunft” zu sprechen. Erwartungsgemäß stellte der Schweizer seinen neuen Film “Kongo Tribunal” (der in Österreich noch keinen Verleih hat) sowie das kürzlich in Berlin durchgeführte, allerdings ergebnislos auf ungewisse Zeit vertagte “Weltparlament” in den Mittelpunkt seines Vortrags.

In beiden Fällen ging es darum, mittels Selbstermächtigung dem Albtraum der von Ausbeutung und Ungerechtigkeit geprägten Welt Anklage und Aufklärung gegenüberzustellen – die im Falle des Kongo, wo unter unvorstellbaren Bedingungen wertvolle Rohstoffe für die westliche Konsumgesellschaft gewonnen werden, sogar vereinzelt Konsequenzen zeitigten. Die “Dialektik der Befreiung” ist jedoch auch hier ständig und schmerzhaft spürbar: Vom Westen betriebene Arbeitsverbote für Kinder und schwangere Frauen führten im Kongo zur Verelendung großer Bevölkerungsteile, die Profiteure und Aktionäre der Ausbeutung menschlicher und natürlicher Ressourcen säßen vorwiegend in der Schweiz und in Kanada.

Auch wenn Rau den “zynischen Humanismus” und die “Schizophrenie des modernen Menschen” bis auf den letztlich obrigkeitshörigen Reformator Martin Luther und seinen ursprünglichen Anhänger, den Revolutionär Thomas Müntzer, der seinen Kampf um die Bauernbefreiung mit seinem Leben bezahlte, zurückführte, müsse es weiterhin um die “Herstellung eines neuen revolutionären Bewusstseins” und den “Entwurf einer solidarischen Befreiung” gehen. Die Frage, wie es weitergehen solle, könne er allerdings nicht befriedigend beantworten: “Ich bin Künstler, kein Revolutionär. Was ich tue, ist das Setzen symbolischer Handlungen. Und wenn die dabei geöffneten Fenster auch gleich wieder zugeschlagen werden, kann man doch sagen: Man hat den Himmel kurz gesehen!”

Am Wochenende gibt es jeweils nachmittags im Odeon “Kanzelreden”, Samstag ab 14 Uhr eine Filmdokumentation über Herbert Marcuse und am Sonntag um 10 Uhr im Metro Kinokulturhaus Raoul Pecks Filmdoku “I Am Not Your Negro” über Rassismus in den USA. Am Sonntagabend wird die Veranstaltungsreihe u.a. mit dem US-Autor Colson Whitehead beendet, der seinen gefeierten Roman “Underground Railroad” vorstellt. Sein Buch über Rassismus und Rassenwahn wurde heuer mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet.