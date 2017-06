Literaten fordern Freiheit für Liu Xiaobo

Auch die in Berlin lebende Österreicherin Eva Menasse oder Nobelpreisträgerin Herta Müller finden sich auf der Liste. Sie fordern die Freiheit für den 61-jährigen, an Leberkrebs erkrankten Liu Xiaobo. “Er und seine Frau Liu Xia haben den Wunsch geäußert, nach Deutschland auszureisen, um medizinische Hilfe für beide zu bekommen – denn auch Liu Xia, die seit Jahren unter Hausarrest steht, ist schwer erkrankt”, heißt es in dem Appell.

“Der Wunsch der beiden geht soweit, dass Liu Xiaobo sagt, er möchte – selbst wenn er sterben muss – nicht in China sterben. Und Liu Xia sagt, dass sie nicht länger in China leben möchte.” Die Zeit sei knapp. “Wir appellieren dringend an die chinesische Regierung: geben Sie diesen beiden Menschen die Freiheit, das Land zu verlassen!”

Der erkrankte Liu Xiaobo wurde aus der Haft entlassen und in ein Krankenhaus verlegt – wirklich “frei” ist er nicht. Der Bürgerrechtler war 2009 wegen “Untergrabung der Staatsgewalt” zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er erhielt 2010 den Friedensnobelpreis.

(APA/dpa)