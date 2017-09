Literarische Septemberlese in Langenlois

Robert Seethaler liest am 23. September aus "Ein ganzes Leben" - © APA (AFP)

Zum elften Mal lädt die “Septemberlese Langenlois” zu einem musikalisch-literarischen Wochenende. Am 23. und 24. September lesen Gertraud Klemm, Robert Seethaler und Heinrich Steinfest an diversen Schauplätzen in der Weinstadt am Kamp. Natalie Ofenböck & Der Nino aus Wien sowie Hans-Peter Falkner fungieren dabei als musikalische Gefährten.