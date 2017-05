“Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei” – Vorstand der ÖVP trat zusammen

Die eigenständige Liste, mit der der voraussichtlich künftige ÖVP-Obmann Sebastian Kurz bei der nächsten Nationalratswahl antreten will, soll “Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei” heißen. Der ÖVP-Bundesparteivorstand ist am Sonntag um 16.00 Uhr in der Politischen Akademie zusammengetroffen, um Sebastian Kurz voraussichtlich zum neuen Obmann zu küren.