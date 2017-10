Pilz kann sich Kooperation vorstellen - © APA

Die Liste Pilz, die am Sonntag aller Voraussicht nach in den Nationalrat eingezogen war, will bei den kommenden Landtagswahlen “nicht von sich aus” antreten. “Wir sind keine Partei, haben also auch keine Landesorganisationen”, sagte Gründer Peter Pilz im “Kurier”. Vorstellen könnte er sich aber Kooperationen mit anderen Bewegungen.