Liste Pilz bemüht sich um Freigabe von Cannabis für Medizin

Die Liste Pilz wird sich im Parlament für die Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke einsetzen. Klubobmann Peter Kolba ist zuversichtlich, auch die anderen Parteien dafür gewinnen zu können, sagte er Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Wie die Liste Pilz konkret organisiert und wie Gründer Peter Pilz mitarbeiten wird, wird binnen drei Monaten entschieden.

In 100 Tagen – um eine solche Schonfrist hatte er auch im Nationalrat gebeten – werde man jedenfalls eine “funktionierende Fraktion” sein, versprach Kolba. Schon in den nächsten Tagen muss entschieden werden, ob die Liste Pilz bei der Landtagswahl in Niederösterreich antritt. Schließlich müsste sie dort bis 22. Dezember 50 Unterschriften in jedem der 20 Wahlkreise sammeln – eine, wie Kolba meinte, hohe Hürde für eine neue Gruppierung.