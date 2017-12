Lions Kinder-Musikcamp

40 Kinder erhalten eine Woche gratis Gesangsausbildung. Der Lions Club Rheintal amKumma unter der Leitung von Präsidentin Daniela Fessler ermöglicht 40 Kindern mit zum Teil unterschiedlicher Muttersprache ein Musikcamp vom 26. Dezember bis 30. Dezember 2017 zu besuchen.

Götzis/Koblach/Altach amKumma „Die Musik verbindet über alle Sprachen hinweg“, so Daniela Fessler. „Sie bewegt etwas in jedem Menschen. Kinder erhalten Selbstsicherheit, werden aufmerksamer, gefühlvoller und vieles mehr.“ Die 9- bis 12-Jährigen Kinder und Jugendlichen werden in dieser Woche im Pfadfinderheim Koblach von professionellen Musikpädagogen des Projektes SUPERAR, Magdalena Fingerlos und Stefan Foidl, musikalisch begleitet. Den Abschluss der Woche bildet ein kleines Konzert im Jonas Schlössle in Götzis am 30. Dezember um 14 Uhr, zu dem alle Musikfreunde herzlich eingeladen sind. Ziel der Woche ist es, den Kindern einen Zugang zu Musik zu ermöglichen und sie auch nach den Weihnachtsferien mit Hilfe von SUPERAR weiterhin musikalisch zu begleiten. „Musik ermöglicht mir privat wie beruflich Kontakt zu Menschen jenseits des gesprochenen Wortes. Die Arbeit mit der Stimme ist wohl der direkteste und unmittelbarste Zugang zu sich selbst und zum Gegenüber“, erklärt Magdalena Fingerlos der Altacher Chorleiterin von SUPERAR. Seit 2013 verfügt die international ausgerichtete österreichische Musikvermittlungsinitiative SUPERAR über einen Standort in Vorarlberg- Altach. SUPERAR bietet kostenfreien Zugang zu hochwertiger musikalischer Förderung für Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrem kulturellen, religiösen, sprachlichen oder ökonomischem Hintergrund. Es ist zugleich ein Musikvermittlungs-, ein Integrations- und ein Bildungsprojekt. 2400 Kinder in sechs Ländern sind bereits Teil dieser SUPERAR-Initiative. Der LIONS Club Rheintal am Kumma zusammen mit AEC LIONS Alpenländer, LIONS International, engagiert sich für dieses Weihnachtsferienprogramm im Musikcamp Pfadfinderheim Koblach, mit einem Abschlusskonzert im Junker Jonas Schlössle am Samstag, 30.12.2017, um 16 Uhr. Alle Beteiligten werden sich über viele interessierte ZuhörerInnen freuen. VER