Nicht nur ESC-Starter Nathan Trent vertritt Österreich bei einem internationalen Musikwettbewerb. Der ORF schickt nämlich den Linzer Hard-Chor zum Wettsingen im Rahmen des “Eurovision Choir of the Year 2017”. Am 22. Juli findet das stimmliche Kräftemessen im lettischen Riga statt, ORF 2 überträgt das Event live-zeitversetzt ab 22.50 Uhr. Insgesamt sind Formationen aus neun Ländern vertreten.

So trifft der Hard-Chor, der auch bei der Initiative "Österreich singt" anlässlich der Festwocheneröffnung 2011 teilnahm, auf Chöre aus Lettland, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Belgien, Dänemark, Estland und Wales, wie der ORF am Donnerstag mitteilte. Antreten wird man mit drei Stücken, darunter eine Adaption von Bruckners "Ave Maria". Die Performance der Chöre bewertet eine Jury, der auch Mezzo-Star Elina Garanca angehören wird. (APA)