Linz noch ohne Abwehrriegel in Dornbirn

Im ersten Heimspiel nach der Liga-Pause empfangen die Dornbirn Bulldogs am Sonntag (17.30 Uhr) den Tabellendritten Black Wings Linz im Messestadion.

Nach der 1:4-Klatsche in Innsbruck müssen die Vorarlberger anders auftreten, um gegen den Tabellendritten der Erste Bank Eishockey Liga vor eigenem Publikum bestehen zu können. In den letzten fünf direkten Duellen konnten sich zumal immer die Linzer durchsetzen. Doch Ländle-Export Fabio Hofer im Dress der Oberösterreicher ortet Handlungspotenzial in seinem Team. „Wir müssen die Scheibe mehr zum Tor bekommen, mehr Verkehr vor dem Tor machen und die Zweikämpfe von der ersten Sekunde weg gewinnen”, so Hofer. Vor dem eigenen Hof kehren müssen auch die Bulldogs. „Wir müssen unser Spiel einmal durchziehen und nicht immer zu sehr abwarten“, bestätigt Martin Grabher Meier vor dem Duell mit seinem Ex-Klub.