Im Vorjahr gewann Dominika Cibulkova das Turnier - © APA

Zum Ablauf der mit der WTA vereinbarten Frist mit Ende Jänner hat Turnierdirektorin Sandra Reichel in Bezug auf ihr Turnier in Linz eine gute Nachricht. Das Traditions-Event, das mit 26 Auflagen ein fixer Bestandteil der WTA-Tour ist, wird nach dem Ausstieg des Hauptsponsors auch 2017 in Linz ausgetragen. Dies bestätigte Reichel am Dienstag auf APA-Anfrage.