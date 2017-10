Linker Politiker in Mexiko ermordet

Ein linker Politiker ist in Mexiko ermordet worden. Der ehemalige Chef der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) im Bundesstaat Guerrero Ranferi Hernandez Acevedo wurde in einem ausgebrannten SUV auf einer Landstraße bei der Ortschaft Nejapa tot aufgefunden, wie die lokalen Sicherheitsbehörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten.

In dem Fahrzeug befanden sich auch die Leichen der Ehefrau und der Schwiegermutter des Politikers sowie die des Fahrers. Hernandez Acevedo war 1989 einer der Gründer der PRD gewesen. Er war 2014 von der Partei ausgetreten und unterstützte die Kandidatur vom ebenfalls von der PRD abgesprungenen linken Politikers Andres Manuel Lopez Obrador für die Präsidentenwahl von 2018. Im Bundesstaat Guerrero kämpfen verschiedene Verbrechersyndikate um die Kontrolle über Schutzgelderpressung und Drogenhandel. In der Region wird Schlafmohn für die Herstellung von Heroin angebaut. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken