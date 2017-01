Linienbus hält auf offener Strecke – Unfall

Zwischen Alberswende und Egg fuhr ein Pkw einem auf offener Strecke haltenden Linienbus auf. - © VN/Steurer

Weil er einen Fahrgast zwischen zwei Haltestellen aussteigen lassen wollte, hielt ein Linienbusfahrer am gestrigen Mittag auf offener Strecke. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Lenker bemerkte das Manöver zwar, geriet aber auf schneebedeckter Fahrbahn in Rutschen und fuhr dem Bus ins Heck. Ein Fahrgast stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.