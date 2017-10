Lingenau: Auf Motorhaube gesprungen und Frontscheibe eingeschlagen – Streit unter Alkoholisierten eskaliert

Ein 22-jähriger, alkoholisierter Pkw-Lenker fuhr Samstagfrüh um 03.40 Uhr vom Parkplatz einer Bar in Lingenau kommend in die L 205 ein, um in Richtung Hittisau zu fahren. Auf dem Gehsteig vor der Bar stand ein 28-jähriger Mann. Im Vorbeifahren öffnete der 21-jährige Beifahrer die Pkw-Türe und stieß den am Gehsteig stehenden Mann zu Boden. Nach zirka 100 Metern kehrte der Pkw-Lenker um und fuhr zur Bar zurück.

Dort wartete der zuvor niedergestoßene 28-Jährige auf der Fahrbahn stehend und revanchierte sich, indem er auf die Motorhaube des Pkw sprang und die Frontscheibe einschlug. Dabei zog er sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Dem Pkw-Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Der Verletzte wurde ins LKH Bregenz eingeliefert.