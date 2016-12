Linedance & Cowboy-Boots: Den Wilden Westen findet man gleich ‘ums Eck’

Unter anderem stehen im Shop über 7.000 Paar handgefertigte Stiefel und Schuhe zur Auswahl. Ein hübsches Paar Western-Boots darf nun Sabrina aus Altach ihr Eigen nennen. Denn sie ist die glückliche Gewinnerin der Verlosung.

Gewinnerin Sabrina und Geschäftsführerin Patricia – HMS4YOU © Gewinnerin Sabrina und Geschäftsführerin Patricia – HMS4YOU

Eldorado für Western- und US-Lifestyle-Fans

Neben den Schuhen stehen weitere hochwertige handgefertigte Ledererzeugnisse – vom Sattel bis zum Hut – im Mittelpunkt. Besonderes Interesse bei den Besuchern erhielten zudem das wachsende Sortiment an Produkten der Eigenmarke „POTTAWATOMIE“ sowie die Premium-Westernsättel. Durch inspirierende persönliche Gespräche mit Kunden, konnte das „Wild West-Team“ wertvollen Input für den weiteren Ausbau des Store-Konzepts sowie den Online-Handel erhalten.

Obergeschoss (Bekleidung und Stiefel) des neuen Stores – HMS4YOU © Obergeschoss (Bekleidung und Stiefel) des neuen Stores – HMS4YOU

Highlights 2017

Für das kommende Jahr sind neben den obligatorischen internationalen Messeauftritten einige spannende und attraktive Aktionen geplant:

– Laufende Modernisierung und Ausbau des Stores in Dornbirn

– Ausbau des B2B Geschäfts, innovative Erweiterung der B2C-Serviceleistungen

– Konsequente Sortimentserweiterung, horizontal und vertikal

– Weiterentwicklung von Kooperationsprojekten mit Premium-Geschäftspartnern

– Special Events im Shop

Infos & mehr

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann melden Sie sich kostenlos und unverbindlich zu unserem Newsletter an: info@hms4you.eu Betreff: Newsletter.

Sie erreichen uns zukünftig jeweils freitags und samstags persönlich in unserem Store in Dornbirn in der Widagasse 9. Aktuelle Öffnungszeiten und eine Anfahrtsskizze finden sich auf unserer Webseite und auf Facebook. Gerne stehen wir – nach telefonischer Vereinbarung – für Gruppen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Erkundigen Sie sich auch über unsere Rabattangebote für Vereine (Bikerclubs, Linedance- oder Reitvereine, Musiker, …). Und sollten Sie in unserem Store das gewünschte Produkt nicht finden, sprechen Sie uns an! Unser Team wird sich bemühen, eine Lösung zu finden.

Wir wünschen allen VOL.AT-Lesern auf diesem Wege besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in das Jahr 2017! Wir sind heuer noch bis zum 23. Dezember für Sie erreichbar und freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch im nächsten Jahr. Ihr HMS4YOU Team