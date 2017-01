Lindsey Vonn wieder auf Ski – Weltcup-Comeback im Jänner

“Sie hatte ja schon vorher wegen früherer Verletzungen nicht allzu viel Training. Man muss jetzt also abwarten wie das Training läuft und schauen, was Sinn macht”, erklärte US-Alpinchef Patrick Riml der APA in Zagreb.

Vonn hat ein Flugticket nach Europa für den 8. Jänner. Ob sich schon ein Start nächste Woche in Altenmarkt-Zauchensee (Abfahrt und Kombi) ausgeht, ist eher unwahrscheinlich. “Aber die Zeichen stehen gut, dass sie auf jeden Fall vor der WM im Februar wieder Rennen fährt”, ist Riml überzeugt.

(APA)