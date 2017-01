Lindsey Vonn gewann Abfahrt in Garmisch – Siebenhofer Vierte

Neben der Steirerin kam auch ihre Landsfrau Nicole Schmidhofer (0,92) als Sechste in die Top Ten. Zauchensee-Siegerin Christine Scheyer schied hingegen nach einem Torfehler kurz vor dem Ziel aus. Für Vonn, die erst am Sonntag nach einem Oberarm-Bruch in Salzburg ihr Weltcup-Comeback gegeben hatte, war es bereits der 39. Abfahrtssieg und der insgesamt 127. Podestplatz im Weltcup.

(APA)