„Lindenthal and Friends“

Feldkirch. (etu) Ausgewähltes und neulich Entstandenes von Singer-Songwriter Martin Lindenthal: Geboren in Wien, arbeitete er nach seinem Studium der Musik und Germanistik in Wien als Musikpädagoge am Konservatorium Innsbruck, der PH Vorarlberg und am Musikgymnasium Feldkirch. Am Wochenende gastierte der Vollblutmusiker solo und mit Freunden sowie Schülern unter dem Titel „The melancholy of a twinkling eye“ im Theater am Saumarkt. Der Titel hielt, was er versprach: „Melancholie und Humor lassen Licht in dein Haus. Sie bewahren deinen guten Geschmack vor Exzessen und deine kostbaren Erinnerungen in einem bezaubernden Kästchen, am rechten Platz“, meint Lindenthal. Aktuell engagiert er sich im Bereich Vokalensemble und ist Leiter des Kammerchors Innsbruck. Alle diese Erfahrungen wurden den Gästen auf der Saumarkt-Bühne zuteil.

Konzert in drei Teilen

In drei Teilen führte Lindenthal durch den Abend. Den Auftakt machte ein philosophischer Part mit dem Lied „Well-behaved dogs on leads allowed“ – inspiriert von aberwitzigen Gebotsschildern. „Reggae-Fans kommen heute nicht auf ihre Rechnung“, warnte er scherzhaft vor. Den Abschluss bildete ein Vorarlberger Lied über eine Bar in Bregenz mit Gastmusiker Martin Rüdisser.