Lindenbäume als symbolisches Dankeschön

Die Gemeinde Egg wollte „Danke“ sagen. Über 170 geladene Gäste aus insgesamt 48 Vereinen waren zum „Dankeabend“ in den Löwensaal gekommen, der von Martina Rüscher moderiert wurde. Nach einem gemütlichen Ankommen bei einem Gläschen Sekt oder Bier sorgte die Geschichtenerzählerin Katharina Ritter für Unterhaltung. Mit ihren Geschichten vom Geben und Nehmen brachte sie die Zuhörer zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken.

Vereinsleben und Ehrenamt

Bei der Begrüßungsrede bedankte sich Bürgermeister Paul Sutterlüty bei den anwesenden Vereinsmitgliedern und sprach ihnen seine große Wertschätzung für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit aus. Sozialreferent Bernhard Bereuter und Sportreferent Dr. Eugen Burtscher fanden ebenfalls anerkennende Worte für die anwesenden Frauen und Männer und strichen den hohen Stellenwert des Vereinslebens in allen Altersklassen heraus. Dass das Vereinswesen und das damit verbundene Ehrenamt im Umbruch stehen, erläuterte Frau Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller vom Zukunftsbüro Vorarlberg in ihrem Impulsvortrag „Zukunft Ehrenamt“. Musikalisch umrahmt wurde der DANKE-Abend von dem jungen Fagott-Duo Goldfieber, Anja Niederwolfsgruber und Philipp Wolf.

Lindenbäume als Symbol

Zur allgemeinen Unterhaltung wurde von den Veranstaltern ein Vereinequiz durchgeführt. Es galt 25 Fragen rund um die Egger Vereine zu beantworten. So wurde z.B. in Erfahrung gebracht, dass die Handwerk- und Gewerbezunft als ältester Verein (gegründet 1754) von Egg gilt und die Errichtung des Kriegerdenkmals der vorwiegende Grund für die Vereinsgründung des Kameradschaftbundes Großdorf war. Als symbolisches Geschenk durften die Vertreter der Vereine ein kleines Lindenbäumchen entgegennehmen. Der Lindenbaum, er ziert das Egger Gemeindewappen, gilt als Freund der Menschen und steht für Harmonie und Schutz. Dass dem bürgerschaftlichem Engagement Wertschätzung gebührt hat die Gemeinde Egg an diesem Abend wohlwollend kundgetan