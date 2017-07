Lindau: Überreste von Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg in Baum gefunden

Die Reste des verunglückten Piloten wurden nun nach 72 Jahren seiner Familie zur Beerdigung überstellt. Der Pilot wurde am Tahoma Nationalfriedhof mit vollem miitärischen Ehren bestattet. Bei dem Mann handelt es sich um Armee-Luftwaffen 1. Lt. William “Bill” Gray aus Kirkland / Washington.

Local WWII veteran’s remains recovered more than 70 years later, in a tree https://t.co/ufY6pCewDr pic.twitter.com/rLioDvh7Fs — #Q13FOX (@Q13FOX) 15. Juli 2017

Baum schützte die Überreste

Der damals 21-jährige Grey war am 16. April 1945 auf einer Tauchbombenmission, als sein Single-Sitzer P-47D Flugzeug einen Baum zerriß und auf Lindau hinab stürzte. “Die Knochen die gefunden wurden, waren eingebettet und verwachsen mit dem Baum. Der Baum wuchs quasi rund um die Knochen”, so die Nichte des verunglückten Piloten, Jan Bradshaw. Ihr Bruder Doug Louvier ergänzt “Der Baum wuchs über die Übereste und schützte sie so”.

Neben bestem Freund beerdigt

Beerdigt wurde Bill Gray Seite an Seite mit seinem besten Freund Jim Louvier. Beide gingen zusammen in den Krieg, doch während Jim heimkam, kehrte Bill nie zurück. Jim starb 2010 im Alter von 89 Jahren. Noch bevor die zwei Freunde in den Krieg aufbrachen, gaben sie sich ein Versprechen: Sollte einer der Beiden nicht mehr aus dem Krieg zurückkehren, ist der andere verpflichtet sich um die Familie des anderen zu kümmern. Jim hielt schließlich sein Wort und heiratete Bills Schwester. 64 Jahre waren die Beiden verheiratet, bis zum Tod von Jim.

Anstoßen auf die Freundschaft

Die Familie konnte sich lange Zeit nicht entscheiden, wo sie Jim begraben sollten. So wurde die Asche aufgehoben und man wartete auf den perfekten Ort. Dieser wurde dann letztes Jahr gefunden, als die Überreste von Bill Grey in Lindau gefunden wurden. Nun ruhen beide zusammen auf dem Tahoma National Cemetery. “Ich glaube die Zwei sitzen jetzt da oben zusammen, haben ein kaltes Getränk und stoßen darauf an, dass sie endlich wieder zusammen sind”, so Doug Louvier.