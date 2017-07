Lindau stimmt für eine neue moderne Wellness-Oase am Bodenseeufer

Eine Bürgerinitiative hatte Unterschriften für den Erhalt des bisherigen Strandbades Eichwald und gegen die Thermenplanung gesammelt. Doch jetzt steht fest: Lindau bekommt eine moderne Wellness-Oase am Bodenseeufer. Wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte, stimmten die Bürger bei einer Befragung dafür. Das Bürgerbegehren gegen die Therme lehnten 53,8 Prozent ab, dem Ratsbegehren stimmten 63,7 Prozent zu. Die Gegner sind enttäuscht, im Lindauer Rathaus hingegen herrscht Freudenstimmung nach dem Bürgerbegehren. “Wir hatten gehofft, dass die Bürger ein Lindauer Bad für alle einem Thermentempel vorziehen”, zitiert der Bayerische Rundfunk Roland Kohlheim von der Bürgerinitiative Eichwaldbad.

40 Millionen-Projekt am Bodensee

Ein privater Investor will jettz das Hallenbad Limare und das Strandbad Eichwald zu einer Thermenlandschaft ausbauen. Investitionsvolumen: 40 Millionen Euro. Die Stadt Lindau beteiligt sich an dem Projekt für das Sport- und Familienbad mit einer Summer in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Die Lindauer Stadtverwaltung rechnet damit, dass der jährliche Zuschuss zur neuen Therme niedriger sein wird als der bisherige Ausgleich der defizitären alten Bäder. In den vergangenen Jahren gingen die Besucherzahlen von 240.000 auf 150.000 zurück. Jetzt können die Planungen in Bezug auf den Abriss des alten Bades und den Neubau beginnen.