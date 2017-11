Lindau: Bewohner eines Pflegeheimes wollte Betreuer töten

In einem Pflegeheim im Landkreis Lindau kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Bewohner fügte seinem Betreuer mit einem Messer lebensbedrohliche Verletzungen zu.



Ein 57-jähriger Bewohner griff seinen gesetzlich bestellten Betreuer am 3. November aus bislang unbekannter Ursache unvermittelt an und fügte ihm mit einem Messer eine zunächst lebensbedrohliche Verletzung zu. Der Geschädigte konnte sich in Sicherheit bringen und die Angestellten der Einrichtung setzten einen Notruf ab.