Limomacher-Gewinnspiel: Mitmachen und eine Kiste mit eigenen Etiketten gewinnen!

Sie suchen ein originelles Geschenk für eine Taufe, Hochzeit oder einen Geburtstag? Sie haben ein kreatives Etikett im Kopf, das unbedingt auf einer Limoflasche kleben sollte? Dann machen Sie beim Limomacher-Gewinnspiel mit!

Limomacher © Limomacher

Ihre Kreativität ist gefragt

Wenn Sie eine Kiste mit 24 Flaschen der Start-up Firma gewinnen wollen, schreiben Sie eine E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook an VOL.AT mit ihrem Etikett-Wunsch und dem Kennwort “Limomacher”. Teilnahmeschluss ist am Freitag, dem 24. Februar. Die zwei kreativsten Ideen bekommen eine Kiste mit ihren eigenen Limo-Flaschen im Wert von 60 Euro geschenkt. Sie werden von uns per Mail benachrichtigt.