LifePrint – Bewegte Bilder à la Harry Potter

Jeder Fan von Harry Potter kennt und liebt die bewegten Bilder und Portraits. Wäre es nicht toll, wenn man auch im echten Leben Videos ausdrucken könnten? Der Drucker für Augmented-Reality-Bilder bringt uns alle der magischen Welt von Harry Potter etwas näher.

“Druck deine Videos aus… Du hast recht gehört, Videos.”, unter diesem Motto können Instagram Videos, gespeicherte Snaps, Facebook Fotos, Apple Live Photos und animierte GIFs ausgedruckt werden – LifePrints Augmented Reality Hyperphoto Software App macht es möglich.

LifePrint gilt als erster und einziger Fotodrucker, mit dem man Videos audrucken und auch mit Freunden und Familie teilen kann.

Um ein bewegtes Bild auszudrucken muss zuerst ein Video ausgewählt werden. Anschließend wird ein Bild gewählt, in welches das Video eingebettet wird. Innerhalb von 30 Sekunden kann das Foto ausgedruckt werden. Durch LifePrints Liveviewer betrachtet, erwacht das Bild zum Leben – Harry Potter lässt grüßen.

“So viel großartige Technologie wurde in den vergangenen Paar Jahren für digitale Fotos entwickelt, wir wollten den selben Reiz in die materielle Welt bringen. Außerdem, wer liebt nicht die Harry Potter Bilder?”, so Robert Macauley, der Gründer von LifePrint.

Das Design des Druckers ist super dünn und mit klare Linien gestaltet. Die Materialien für das Produkt haben eine hohe Qualität.

Das magische Gerät kostet zur Zeit 129,99 Dollar. Das Fotopapier für 30 Fotos kostet 19,99 Dollar.

(Red.)