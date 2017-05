Life Ball 2017 ohne klassische Modenschau

“Bitte nicht bös sein”, meinte der Life-Ball-Gründer wegen dieser Auslassung am Ende einer mehr als 90-minütigen Pressekonferenz. Verraten wurde zuvor, wer den Life Ball dieses Jahr moderieren wird, und es ist ein Gewinner-Duo: Conchita, Song-Contest-Siegerin aus dem Jahr 2015, und “Dancing Stars”-Vorjahressiegerin Verena Scheitz führen durch den Abend.

Das eine Jahr ohne das Aids-Charity-Event werde laut Keszler “fälschlich als Pause bezeichnet”, denn es sei zu Veränderungen genutzt worden. Statt dem Hype um Persönlichkeiten soll jetzt wieder die Aufklärung und damit der Kampf gegen HIV und Aids im Mittelpunkt stehen. Die Absage des Life Ball 2016 scheint jedenfalls Konsequenzen bezüglich der Sponsoren zur Folge gehabt zu haben: Zwölf Firmen seien es, die es nicht mehr gibt, sagte Keszler. “Besonders traurig” nannte er den Umstand, dass auch die Verleihung des von der Firma Swarovski mit 100.000 Euro dotierten Preises “Crystal of Hope” voraussichtlich nicht mehr stattfindet. “Wir brauchen die Unterstützung”, appellierte der Ball-Organisator.

Der Weg zurück zum eigentlichen Kern der Botschaft hat auch das Life Ball-Team ausgedünnt. Aus der Crew blieben demnach nur zwei Personen übrig, unter anderem Künstlermanager Amir Sirdjani. Man sei zudem “falschen Propheten aufgesessen”, sagte ein sichtlich emotionaler Keszler, ohne Details zu nennen.

Bei der Pressekonferenz wurde aber vor allem das im November des Vorjahres vorgestellte Konzept noch einmal erläutert und mit den Worten “Opulenz mit Message” zusammengefasst. Ein Schwerpunkt in Sachen “Botschaft” ist dabei die gemeinsam mit Starmodefotograf Peter Lindbergh umgesetzte Kampagne “Know your status”, die zur Teilnahme an HIV-Tests motivieren soll. Zwei Plakate, mit der britischen Schauspielerin Kate Winslet und ihrer US-Kollegin Uma Thurman, wurden heute präsentiert.

“Opulenz” ist dann am 10. Juni beim Life Ball unter seinem heurigen Motto “Recognize the Danger” angesagt. Eine “Zeitreise” kündigte Keszler an, deren Rahmengestaltung sich am Musical “Cabarett” orientieren werde. Enden werde der Ball dann mit einer Revue “wie im Hollywood der 30er-Jahre”.

(APA)