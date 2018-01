Liensberger: Olympiastart noch offen, WM-Ticket fix

Ob die Göfnerin Katharina Liensberger bei den Olympischen Winterspielen in Korea dabei ist, entscheidet sich am Wochenende in der Lenzerheide. Dafür hat die 20-jährige Technikspezialistin das WM-Ticket in der Tasche.

Von 30. Jänner bis 8. Februar finden in Davos (SUI) die Alpinen Junioren-Weltmeisterschaften statt. Katharina Liensberger wird den Slalom und Riesentorlauf bestreiten. Im Vorjahr holte sich die Oberländerin an einem Tag in den Bewerben Riesentorlauf und mit dem Team gleich zweimal die Silberne. Für Katharina Liensberger ist es der dritte WM-Start in der Juniorenklasse. Bei den Olympischen Winterspielen in Korea vom 9. bis 25. Februar könnte Liensberger auch noch starten.

Damen (6)

FEST Nadine* (K)

GRITSCH Franziska (T)

LIENSBERGER Katharina (V)

LORENZ Bernadette (T)

NIEDERWIESER Michelle (V)

SCHEIB Julia (ST)