Liegt das Tor zur Hölle in dieser Burg?

Dämonen, Monster und seltsame Tierwesen. Um Die Burg Houska in Tschechien ranken sich etliche Mythen und schaurige Legenden.

In ihr sollen nicht nur Adelige gelebt haben, nein sogar das Tor zur Hölle soll sich genau an diesem Ort befinden.

Die Burg befindet sich in Blatce südlich von Doksy in der Daubaer Schweiz in Tschechien. Auf dem Schlossberg stand seit dem Ende des 9. Jahrhunderts eine erst hölzerne, später steinerne Wehranlage. Die Gründung wird auf Fürst Slavibor zurückgeführt, dessen Sohn Housek der Burg ihren Namen gegeben haben soll. Der heute erhaltene Bau wurde zwischen 1270–1280 zeitgleich mit der benachbarten Burg Bezděz in Auftrag gegeben.