Lieferengpässe in Vorarlberg: DHL verspricht Behebung

Günzburg. Seit Wochen warten viele Vorarlberger auf Pakete der DHL. Schuld an den Lieferengpässen sei das Frachtzentrum Günzburg. Die DHL versichert, die Probleme inzwischen überwunden zu haben.

Seit Wochen warten viele Vorarlberger, vor allem aus dem Bregenzerwald und dem Großen Walsertal, auf Post aus Deutschland. Einzelne sprechen in den sozialen Medien von Wartezeiten von bereits über einem Monat. Der Grund dafür findet sich beim Frachtzentrum Günzburg der DHL.

“Angespannte Situation”

“In der Tat war die Situation durch den unerwarteten Ausfall von Subunternehmern in den letzten Wochen eine angespannte für die wir uns auch auf diesem Wege nochmals bei betroffenen Personen in aller Form entschuldigen möchten”, bestätigt Christian Kirchmayer, Head of Commercial von DHL Österreich. Man habe durch “größten Einsatz und Bündelung aller zur Verfügung gestandenen Kräften” den Rückstand inzwischen abarbeiten können.