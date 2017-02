Liedermacher Ringsgwandl erhält deutschen Weltmusikpreis

Bayerischer Liedermacher erhält Weltmusikpreis 2017 - © APA (dpa)

Der deutsche Weltmusikpreis Ruth geht in diesem Jahr an den bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Ringsgwandl. Der in Bad Reichenhall geborene Künstler besitze die Fähigkeit, die Eigenheiten seiner bayerischen Heimat seinen Landsleuten vor Augen zu führen und sie auch den Nichtbayern verständlich zu machen, begründete die Jury ihre Entscheidung in einer Mitteilung vom Montag.