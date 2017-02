Das von ihm produzierte Album «Presidential Suite: Eight Variations on Freedom» von Ted Nash gewann in der Kategorie «Best Large Jazz Ensemble Album».

Bereits vor vier Jahren schaffte es der Musikproduzent sich eine Nominierung für die Grammy-Verleihung zu sichern. Damals schaffte er es, neben den Superstars Swedish House Mafia, Calvin Harris (33), Skrillex (29) und Avicii (27) auf die Nominiertenliste in der Kategorie «Best Dance Recording».

(red)