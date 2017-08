Liechtensteiner Künstlerin zeichnet “Urban Sketches”

Am liebsten zeichnet Giovanna Gould an öffentlichen Orten und im Gerichtssaal. Mit schneller Hand und geschultem Blick schafft sie es Menschen in kürzester Zeit auf Papier zu verewigen. Für eine Zeichnung benötigt die Künstlerin durchschnittlich nur zehn Minuten. Trotzdem reicht diese Zeit aus, um Menschen im perfekten Augenblick in ihren Bildern einzufangen.

In den vergangenen Jahren porträtierte Giovanna Gould hunderte von Personen. Entstanden sind diese in Vaduz, Buchs oder auf ihren zahlreichen Reisen. Zuletzt war sie im spanischen Cadiz. Die dort entstandenen Werke präsentierte sie auf der Ausstellung “Caminando por Cadiz”.

Angefangen hat alles an der Kunstakademie in Florenz. Giovanna Gould absolvierte ein vierjähriges Studium der Malerei, Bühnenbildnerei und Kunstgeschichte. Danach studierte sie noch mehrerer Sprachen. In Italien, auf den Seychellen, in Zimbabwe, der Karibik und Liechtenstein unterrichtete die sprachgewandte Künstlerin nach ihrer Ausbildung dann selbst Kunst und Sprachen.

(red)